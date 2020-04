Coronavirus: Ufficio parlamentare di bilancio, sull’economia italiana si avrà impatto senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto senza precedenti sull’economia italiana, che dopo una fase di stagnazione era andata deteriorandosi ulteriormente nel corso dell’ultimo trimestre del 2019: la diffusione dell’emergenza sanitaria a partire da febbraio ha cambiato il quadro congiunturale con grande velocità e intensità, aumentando esponenzialmente l’incertezza di famiglie e imprese. Lo si apprende dalla nota congiunturale di aprile 2020, diffusa oggi dall’Ufficio parlamentare di bilancio, in cui si ribadisce “gli indicatori sintetici del ciclo economico elaborati dalle istituzioni colgono un quadro ancora parziale degli effetti della pandemia sull’attività reale, a causa degli sfasamenti temporali delle rilevazioni”. “Alcuni segnali di forte contrazione sono comunque già desumibili da variabili ad alta frequenza come il consumo di energia elettrica e di gas per usi industriali, che in marzo hanno subito un calo tra il 10 e il 15 per cento rispetto allo stesso mese del 2019”, si legge nel documento. (segue) (Rin)