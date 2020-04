Coronavirus: Ufficio parlamentare di bilancio, sull’economia italiana si avrà impatto senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, nella nota viene spiegato come gli esercizi di previsione macroeconomica restano “incredibilmente complessi a causa dell’incertezza sulla possibile data di fine della pandemia”. Le stime di breve termine dell’Ufficio sul Pil italiano si basano su una serie di modelli a frequenza mista, che “sfruttano in maniera ottimale le informazioni relative agli indicatori congiunturali mensili”. Le previsioni mostrano per la prima metà dell’anno un calo dell’attività economica mai registrato nella storia del paese: nel trimestre scorso il Pil si sarebbe complessivamente ridotto di circa cinque punti percentuali, quasi interamente ascrivibili al crollo dell'attività in marzo. A scontare maggiormente gli effetti del blocco, in ogni caso, è il trimestre corrente: nell’ipotesi che le restrizioni vengano allentate in misura molto graduale a partire da maggio si prefigura una contrazione congiunturale del Pil del secondo trimestre dell’ordine di ulteriori dieci punti percentuali. (Rin)