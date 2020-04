Coronavirus: E. Russo (FI), dopo logo De Luca metterà fac-simile su mascherina?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È disarmante il fatto che il logo della Regione Campania, che De Luca usa ovunque, nelle sue dirette Facebook come nei manifesti, si accompagni alle mascherine che Palazzo Santa Lucia dice di voler distribuire ai cittadini". Lo ha dichiarato Ermanno Russo, vicepresidente del consiglio regionale di Forza Italia, ironizza sulle mascherine presto in distribuzione con il logo Regione Campania. "Se queste sono le premesse - ha proseguito Russo - per le Regionali dobbiamo aspettarci nuove mascherine come gadget elettorale e magari il fac-simile del governatore al posto del logo della Regione? Si tratta di un'iniziativa maldestra che andrebbe fermata subito. Non c'è alcuna necessità di utilizzare in questo modo il simbolo della Regione. Piuttosto, speriamo che queste mascherine sortiscano l'effetto sperato, che siano adeguate all'utilizzo che se ne dovrà fare e che vadano davvero a colmare i ritardi del governo regionale sull'approvvigionamento di dispositivi di sicurezza individuale, che finora sono mancati clamorosamente, specie laddove servono di più. In luoghi come ospedali, vettori di trasporto pubblico e così via", ha concluso Russo. (Ren)