Le voci sulla salute di Kim Jong-un complicano il rilancio del dialogo con gli Stati Uniti

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è tornato al centro dell’attenzione internazionale oggi, 21 aprile, come protagonista di contraddittorie indiscrezioni di stampa riguardanti il suo stato di salute. L’emittente televisiva “Cnn” ha citato per prima anonime fonti d’intelligence Usa, secondo cui Kim verserebbe in condizioni critiche e sarebbe forse addirittura in coma a seguito di un delicato intervento di chirurgia cardiovascolare. Alle indiscrezioni, però, sono seguiti i commenti del governo sudcoreano, secondo cui le voci delle scorse ore sarebbero del tutto infondate. Le ipotesi relative ad una indisposizione anche grave del leader nordcoreano troverebbero un potenziale riscontro nella recente assenza di Kim in occasione di importanti eventi pubblici, legati all’anniversario della nascita di Kim Il-sung, fondatore della Repubblica popolare democratica di Corea e nonno dell’attuale leader nordcoreano. Non è da escludere, però, che dietro le indiscrezioni si possa celare il tentativo, da parte di alcuni ambienti politici e diplomatici, di provocare la leadership nordcoreana e ostacolare così un rilancio del dialogo sulla denuclearizzazione tra Washington e Pyongyang. Proprio in questi giorni, infatti, l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, pare saggiare il terreno per un ripristino dell’interlocuzione con il Nord tramite l’apertura all’invio di aiuti medici e umanitari a Pyongyang in deroga al regime sanzionatorio che grava su quel paese asiatico. Le voci in merito al presunto stato di salute di Kim seguono anche di pochi giorni la netta vittoria del Partito democratico della Corea del Sud alle elezioni parlamentari che si sono tenute in quel paese: una vittoria che potrebbe contribuire a rinvigorire i tentativi del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, di normalizzare le conflittuali relazioni inter-coreane.Secondo le indiscrezioni rilanciate da diversi organi d’informazione statunitensi, Kim si sarebbe sottoposto il 12 aprile scorso ad una delicata operazione di chirurgia cardiovascolare, resasi necessaria a causa “del fumo eccessivo, dell’obesità e del sovraffaticamento da lavoro”. Da allora, Kim verserebbe in condizioni gravissime, forse addirittura in uno stato di coma. Tali ricostruzioni paiono provenire dagli stessi “ambienti anonimi dell’intelligence statunitense” protagonisti sin dal 2017 di un aspro scontro di potere con l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. Le indiscrezioni hanno suscitato però lo scetticismo dal governo sudcoreano, tra i più informati in merito agli sviluppi in Corea del Nord. Secondo funzionari del ministero dell’Unificazione e del servizio Servizio di intelligence nazionale sudcoreano, infatti, al momento nulla lascerebbe presagire che a Pyongyang sia in atto una crisi della leadership. Il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, ha affermato che Seul “non dispone di alcun elemento che possa confermare (le indiscrezioni), né ha rilevato attività insolite in Corea del Nord”.La più recente apparizione pubblica del leader nordcoreano risale all’ultima riunione del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano, lo scorso 11 aprile. Pochi giorni dopo, il 15 aprile, Kim aveva apparentemente disertato l’annuale visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, il mausoleo dedicato a Kim Il-Sung. Dalla sua ascesa al potere, nel 2011, Kim Jong-un non aveva mai mancato di visitare il mausoleo per l’anniversario della nascita del nonno: nei giorni scorsi, i media avevano ipotizzato che Kim si fosse sottratto all’evento pubblico per minimizzare i rischi di contrarre la Covid-19, anche se ufficialmente Pyongyang si proclama immune alla pandemia. Il leader nordcoreano non è nuovo ad improvvise e temporanee assenze dai riflettori pubblici: nel 2014, ad esempio, Kim era sparito per sei settimane, pare a causa della gotta: il dittatore era poi riapparso in pubblico, deambulando con l’ausilio di un bastone da passeggio. Kim, che sarebbe alto 170 centimetri e peserebbe circa 135 chilogrammi, è ritenuto da diversi osservatori gravemente obeso e potrebbe essere affetto da diabete.Le voci non confermate in merito alla malattia di Kim non paiono dunque del tutto inverosimili; anche se false, comunque, le indiscrezioni potrebbero essere causa di potenziale instabilità per la leadership nordcoreana. La politica interna nordcoreana è reduce infatti da un passaggio delicato: pochi giorni fa, il 13 aprile, si è chiusa la terza sessione di lavori dell’Assemblea popolare suprema, il parlamento con funzione di ratifica della Corea del Nord. Proprio in tale occasione, la sorella di Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sarebbe stata riammessa nel Politburo del Partito del lavoro. La sorella di Kim, che era stata protagonista del dialogo sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, aveva mantenuto un basso profilo dopo il fallimento del summit tra i leader dei due paesi ad Hanoi, nel febbraio 2019. La Corea del Nord, paese che persegue da anni programmi di sviluppo balistico e nucleare e che conta proprio su tali deterrenti per compensare la propria estrema debolezza economica, tratta le condizioni di salute del suo leader alla stregua di un inviolabile segreto di Stato.Ipotizzare una grave debilitazione fisica di Kim Jong-un potrebbe essere dunque colto da Pyongyang alla stregua di un atto ostile, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tenta di ripristinare canali di dialogo, anche in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre. Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato la scorsa settimana di aver autorizzato organizzazioni non governative (Ong) a fornire aiuti umanitari alla Corea del Nord in deroga al regime sanzionatorio che grava su quel paese asiatico, per aiutarlo a fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus. Gli aiuti includeranno kit per la diagnosi della Covid-19, apparecchi per la respirazione assistita ed equipaggiamento protettivo per il personale sanitario. L’Ufficio per il controllo degli asset stranieri Usa (Ofac), alle dipendenze del dipartimento del Tesoro, ha pubblicato una lista dettagliata delle merci esentate dalle sanzioni che gravano non soltanto sulla Corea del Nord, ma anche su Venezuela e Iran. Saranno consentite, in deroga al regime sanzionatorio, anche le rimesse annue non commerciali di importo inferiore a 5mila dollari, tutte le transazioni finanziarie con la Corea del Nord rimarranno proibite dalle sanzioni a carico dei programmi nucleare e balistico nordcoreani.Sin dai mesi scorsi il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato gli Stati Uniti e le organizzazioni umanitarie internazionali a sostenere la Corea del Nord nel contenimento dell’epidemia di coronavirus originata in Cina, citando “gravi preoccupazioni in merito alla vulnerabilità” del sistema sanitario nordcoreano a fronte della progressiva avanzata del virus. Si tratta di aperture tutto sommato significative, nel contesto di “massima pressione sanzionatoria” cui l’amministrazione Trump si è sempre attenuta nonostante le aperture al dialogo sulla denuclearizzazione da parte del Nord, a cavallo tra il 2018 e il 2019. L’inquilino della Casa Bianca aveva rivolto a Pyongyang ulteriori segnali di apertura nel corso di una conferenza stampa, lo scorso sabato 18 aprile. In quell’occasione, Trump aveva fatto generico riferimento ad una “nota positiva” recentemente inviatagli da Kim Jong-un, ed era tornato ad esprimere tranquillità a dispetto dei recenti test di missili balistici a corto raggio effettuati da Pyongyang. La Corea del Nord aveva però negato che la “nota” cui aveva fatto cenno il presidente Usa fosse una risposta alla missiva inviata da quest’ultimo a Kim il mese scorso.Le indiscrezioni non confermate riguardo le “gravi condizioni di salute” del leader nordcoreano potrebbero costituire un ostacolo anche per il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, convinto promotore della normalizzazione delle relazioni inter-coreane. Nel 2018 Kim si è speso in prima persona per agevolare il dialogo tra Washington e Pyongyang, sperando che l’avvio di un processo di distensione tra i due nemici storici avrebbe spianato la strada alla normalizzazione delle relazioni tra le due Coree e all’avvio di una proficua cooperazione economica allo sviluppo nella Penisola coreana. Lo scorso anno le ambizioni di Moon hanno subito una battuta d’arreso a causa dello stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione e della crescente opposizione interna al dialogo con il Nord da parte delle forze politiche conservatrici. Kim Jong-un resta però un interlocutore imprescindibile per il presidente sudcoreano, che dopo averlo incontrato personalmente in occasione di storici summit lungo il confine militarizzato inter-coreano, era giunto vicinissimo ad avviare una sorta di “shuttle diplomacy” tra le due Coree. La netta vittoria del Partito democratico di Moon alle elezioni parlamentari della scorsa settimana potrebbe fornire a Moon la forza necessaria a rilanciare il processo di distensione, bloccato dopo la parziale smobilitazione delle forze lungo la Zona demilitarizzata e l’apertura di un Ufficio di collegamento sul lato nordcoreano del confine, a Kaesong. (Nys)