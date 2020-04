Ue: Romeo (Lega), centrodestra unito chiede voto Parlamento prima di Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo invocando in Aula un voto affinché il parlamento dia "un atto di indirizzo e un mandato chiaro al governo" prima del vertice europeo del 23 ha affermato: "La Lega, e tutto il centrodestra, in una lettera unitaria, hanno chiesto un voto parlamentare prima del Consiglio europeo. Non basta una semplice informativa, non basta una semplice presa d'atto di posizioni già assunte dal governo. E' nello stesso interesse della maggioranza, soprattutto dopo il pressing pro-Mes di Renzi. E allora - ha concluso - chiediamo al Movimento cinque stelle un sussulto di orgoglio". (Com)