Imprese: Poste Italiane, depositate liste dei candidati per rinnovo del Cda

- Si informa che nel corso della giornata di ieri sono state depositate due liste di candidati alla carica di amministratore di Poste Italiane, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza del termine del mandato all’ordine del giorno dell’assemblea il cui svolgimento è in programma per il 15 maggio 2020 in unica convocazione. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. La prima lista, presentata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che detiene circa il 29,26 per cento del capitale della società, include Maria Bianca Farina, Matteo Del Fante, Bernardo De Stasio, Daniela Favrin, Elisabetta Lunati e Davide Iacovoni. Il ministero, prosegue la nota, ha comunicato sin da ora l’intenzione di nominare Maria Bianca Farina alla carica di presidente del Cda. La seconda lista, presentata da parte di un raggruppamento di 14 società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali titolari complessivamente dell’1,36 per cento del capitale, è composta da Giovanni Azzone, Mimi Kung e Roberto Rossi. (Com)