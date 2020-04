Coronavirus: Grant (Lega), decreto liquidità sarà atto infruttuoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto liquidità tanto decantato dal governo è l'ennesimo atto infruttuoso per le imprese e per le partite Iva, dato che non si tratta di liquidità a fondo perduto da immettere direttamente nel tessuto produttivo dell'Italia o da utilizzare per i costi vivi sostenuti in questi mesi da emergenza Covid-19, ma di un prestito che ne comporta necessariamente la restituzione". Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputato della Lega Valentino Grant, che ha spiegato: "delle misure annunciate solo di una si conoscono le procedure esecutive, mentre delle altre solo indicazioni sull'importo da dare in prestito. Il finanziamento al momento richiedibile è quello che può arrivare fino a 25mila euro parametrato al 25% del fatturato dell'ultimo bilancio depositato - se si tratta di impresa -, e ultima dichiarazione dei redditi - se si tratta di partita Iva, rimborsabili in 72 mesi con un massimo di 24 di preammortamento". Grant ha continuato: "A fronte di un meccanismo che presenta molteplici requisiti da soddisfare e fin troppe variabili il potenziale beneficiario dei 25 mila, o ancor di meno, non si ritroverà quasi nulla nelle tasche, perchè l'importo che riceverà gli servirà a pagare solo le tasse, dato che, ad esempio, su un fatturato di circa 100 mila euro oltre il 35% circa sono tributi". Quindi ha concluso: "Perché questo governo non spiega agli italiani, che quei tanti fogli che stanno compilando, a conti fatti, serviranno solo a garantire il pagamento delle tasse allo Stato?". (Ren)