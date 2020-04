Uganda: tribunale sospende assegnazione fondo Covid-19 per i parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale ugandese ha sospeso l'assegnazione di 10 miliardi di scellini ugandesi (circa 2,6 milioni di dollari) ai membri del parlamento per combattere la diffusione del coronavirus nei loro collegi elettorali. Lo riporta il quotidiano “Daily Monitor”. In base a quanto stabilito in precedenza, ogni parlamentare avrebbe dovuto ricevere circa 5.300 dollari per finanziare ambulanze e indennità di retribuzione per i conducenti coinvolti nelle task force Covid-19 a livello distrettuale. La proposta ha suscitato una protesta pubblica e una petizione online per chiedere che i soldi fossero destinati direttamente alla Task Force Covid-19 invece che ai parlamentari e la proposta è stata accolta dal tribunale. (Res)