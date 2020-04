Libia: Tripoli, 5 paramedici feriti in raid contro strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno cinque paramedici feriti il bilancio di un nuovo bombardamento che ha colpito due ospedali da campo a Tripoli, in Libia, nella zona di Wadi al Rabie. Lo riferisce l’Ufficio di sostegno e coordinamento delle Nazioni Unite. “Per la seconda volta questa settimana, gli ospedali sono stati bombardati in Libia. Due ospedali da campo sono stati colpiti nella zona di Wadi Al Rabie, a Tripoli, con cinque paramedici feriti. Venticinque strutture sanitarie sono bombardate in Libia dall'aprile 2019. I civili sono intrappolato in mezzo a combattimenti intensificati”, riferisce l’ufficio Onu in Libia via Twitter. (Lit)