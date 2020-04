Ue: Bellanova, intervento immediato per sostegno a filiera agricola e alimentare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova ha detto di aver sollecitato un intervento immediato ed efficace della Commissione europea affinché alla filiera agricola e alimentare italiana arrivino chiari, concreti, segnali di sostegno. "La fase che stiamo attraversando è estremamente complicata e dobbiamo tutti insieme impegnarci al massimo per affrontare le diverse emergenze e sostenere quotidianamente le nostre aziende", ha scritto su Facebook il ministro, che ha effettuato questa mattina un videocollegamento con il commissario Ue all’Agricoltura Janus Wojciechowski. "Ho chiesto di fare il possibile per attivare immediatamente gli strumenti di mercato, già previsti dal regolamento dell’Ocm, per un primo segnale positivo ai nostri operatori e a quei comparti produttivi, come latte, carni, ortofrutta e vino, particolarmente messi a dura prova. Allo stesso modo, pur apprezzando l'apertura della Commissione per l'Ocm vino, ritengo serva maggiore ambizione e flessibilità per le varie misure contemplate per contrastare l'eccesso di offerta sui mercati. Così un'attenzione specifica merita il settore della floricoltura, che sta registrando perdite ingenti, in molti casi con effetti irreversibili. Il Commissario ha accolto con favore le nostre proposte e garantito una risposta della commissione nei prossimi giorni", ha aggiunto. (Rin)