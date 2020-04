Coronavirus: Cisl scuola Bergamo, in provincia 800 domande trasferimento docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 800 i docenti delle scuole statali, di ogni ordine e grado, hanno fatto richiesta di “mobilità”, ovvero di trasferimento, da una scuola all’altra, dalla provincia a un’altra o per ritornare a lavorare in provincia di Bergamo. Il dato è stato comunicato dalla Cisl Bergamo dopo la chiusura della a “finestra temporale” per inoltrare la domanda di trasferimento , passaggio obbligato per ottenere il cambio di scuola di servizio dal prossimo 1 settembre. Il “grosso” delle domande di trasferimento riguarda gli spostamenti da scuola a scuola con il 68 per cento delle pratiche inerenti a trasferimenti all’interno della bergamasca. Il 18 per cento ha fatto domanda per andare fuori provincia, mentre il 14% delle pratiche riguarda insegnanti bergamaschi di ruolo fuori Bergamo e che chiede di “rientrare”. “In un periodo storico molto particolare – dice Salvo Inglima, segretario generale Cisl scuola Bergamo -, con tutti gli istituti chiusi dal 24 febbraio, anche il nostro lavoro ha comportato diverse difficoltà”. Il sindacato di via Carnovali ha raccolto più della metà delle richieste di mobilità, e ha gestito ogni cosa da “remoto”, essendo stata una delle prime categorie a attivare lo smart working esteso a tutti i dipendenti. “Se si pensa - aggiunge Inglima - che il corpo docenti bergamasco è composto da 14mila insegnati, di cui oltre un terzo tuttora precario e quindi impossibilitato a chiedere trasferimento, si parla di oltre il 5 per cento del personale di un’azienda che si sposta da una sede all’altra, situazione inimmaginabile in altri settori. Adesso – conclude il segretario provinciale Cisl scuola -, per sapere l’esito si dovrà attendere il 26 giugno, con l’auspicio che a settembre tutti i nostri studenti, in totale sicurezza, possano rientrare tra i banchi di scuola”. (com)