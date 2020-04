© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 3.100 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a Garabolli e Tarhuna, in Libia occidentale, nelle ultime 48 ore a seguito dell’escalation del conflitto armato. Lo riferisce l’Ufficio di sostegno e coordinamento delle Nazioni Unite. “La situazione umanitaria è disperata e stiamo cercando di facilitare l'accesso per fornire aiuti”, spiega l’Ufficio Onu in Libia via Twitter. (Lit)