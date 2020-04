Coronavirus: Fioretti, via libera dall'Inps all'erogazione della Cigd in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' arrivato nella serata di ieri il primo via libera all'Inps per l'erogazione della Cassa integrazione in deroga in favore di 264 lavoratori, pari a 63.056 ore, e oltre 500mila euro di valore". Lo ha annunciato in una nota la Regione Abruzzo. L'assessore al lavoro Piero Fioretti ha spiegato: "Si tratta solo di un primo, parziale, dato in relazione alle domande presentate, ma è anche vero che il provvedimento di concessione della cassa in deroga apre un momento importante di tutta la procedura allestita dalla Regione Abruzzo. A poco tempo dall'apertura della piattaforma, con una procedura di validazione complessa, siamo stati in grado di fornire i primi beneficiari all'Inps che successivamente provvederà ad inviare ai lavoratori il trattamento di cassa in deroga". (segue) (Ren)