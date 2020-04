Coronavirus: Conte, esplosione contagi in Rsa e case cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base degli strumenti a cui si è fatto ricorso "è in atto un dibattito molto variegato. Non rimango indifferente a tutte le questioni sollevate ma voglio ribadire che la pandemia ha costretto iniziative di urgenza basate su proporzionalità". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa nell'Aula del Senato. Sotto il profilo della risposta sanitaria "il governo - ha chiarito - ha elaborato una strategia da sintetizzare in cinque punti: rispettare le misure e promuovere l'utilizzo diffuso dei dispositivi sanitari fino a che non saranno disponibili il vaccino ed una terapia; rafforzare le strutture del territorio: il governo - ha aggiunto - sta lavorando per potenziare i dispositivi di prevenzione con particolare attenzione alle case di cura ed Rsa dove si è verificata un'esplosione dei contagi; intensificare la presenza di Covid hospital come strumento fondamentale: la presenza di queste strutture riduce infatti il rischio di contagio per operatori e pazienti; un uso corretto dei test, sia molecolari, sia di quelli sierologici. Infine - ha chiarito il premier - il rafforzamento della strategia di mappatura dei contagi sospetti e di assistenza con le nuove tecnologie perché l'immediatezza nell'individuazione dei contagi sono cruciali per evitare la nascita di nuovi focolai". (Rin)