Bielorussia: confermata la parata militare del 9 maggio nonostante emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia hanno confermato la parata militare prevista per il 9 maggio prossimo, in occasione della Giornata della vittoria, nonostante l’epidemia di coronavirus nel paese. A renderlo noto è il ministero della Difesa di Minsk, ripreso dai media locali. Circa settemila cittadini bielorussi avevano firmato una petizione per chiedere la cancellazione della parata, preoccupati per la possibilità di aumentare i contagi di Covid-19. Allo stato attuale, i casi confermati di coronavirus in Bielorussia sono saliti a 6.264, con 51 decessi. Le autorità di Minsk hanno ritenuto che la situazione nel paese non impedisca di tenere la tradizionale parata del 9 maggio, che rientrerebbe inoltre nel novero delle “attività di addestramento al combattimento delle truppe bielorusse”, come riportato dal dicastero della Difesa. Nella vicina Russia, il presidente Vladimir Putin ha deciso nelle scorse settimane di cancellare gli eventi previsti per il 75 anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica, la Seconda guerra mondiale. (Res)