Senato: confermato calendario approvato da conferenza capigruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Senato resta confermato il calendario fissato nell'ultima riunione della conferenza dei capigruppo. L'Aula di palazzo Madama ha respinto con 131 voti favorevoli, 87 contrari e un astenuto la richiesta di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia di far svolgere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte una comunicazione con tanto di voto al posto di una semplice informativa sul prossimo Consiglio europeo. In Aula, prima del voto, si è svolto un breve dibattito. "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non abbia paura di confrontrasi con il parlamento che è la sua prima task force - ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini - . La comunicazione del premier di questa mattina su Facebook rappresenta l'ennesimo schiaffo a un parlamento che avrebbe diritto non a una informativa ma a comunicazioni per dare un mandato a negoziare in Europa. Conte non richiesta si è associato Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. "Tutto il centrodestra, in una lettera unitaria, ha chiesto un voto parlamentare prima del Consiglio europeo - ha sottolineato -. Non basta una semplice informativa, non basta una semplice presa d'atto di posizioni già assunte dal governo. E' nello stesso interesse della maggioranza, soprattutto dopo il pressing pro-Mes di Renzi. E allora - ha concluso - chiediamo al Movimento cinque stelle un sussulto di orgoglio". A Romeo ha risposto il capogruppo pentastellato Gianluca Perilli. "Il senatore Romeo è aggressivo perché, come la Lega, ha paura - ha osservato -. Ha paura di una fake news, quella sulla firma del Mes. E tiene un intervento capzioso".(Rin)