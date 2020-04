25 aprile: Cenati (Anpi Milano) a sezioni, non aderire a invito di scendere in piazza sfidando divieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre all'appello dei neofascisti sostenuto da Forza Nuova per manifestare il 25 aprile, ne sta girando un altro altrettanto pericoloso e anonimo nel quale si invitano i cittadini, sfidando i divieti delle pubbliche autorità, alle quali noi scrupolosamente ci atteniamo, di sfilare per strada nel pomeriggio del 25 aprile, cantando Bella Ciao". Lo scrive in una nota il presidente della sezione provinciale di Milano dell'Anpi, Roberto Cenati. "Invitiamo i presidenti di sezione - aggiunge - a non aderire assolutamente a questa iniziativa e a respingere qualsiasi tipo di provocazione. L'unica iniziativa ufficiale lanciata dall'Anpi nazionale e a Milano dal Comitato permanente antifascista è quella di intonare Bella Ciao dai balconi e dalle finestre delle proprie abitazioni alle ore 15 di sabato 25 aprile". (com)