Frosinone: per rimuove sterpaglie brucia 5 ettari macchia mediterranea, denunciato 67enne

- Cinque ettari di macchia mediterranea sono stati inceneriti a Pastena da un incendio che si è sviluppato lo scorso 15 aprile. Il rogo è stato domato dai volontari della protezione civile ma, in seguito alle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Pico, è emerso che le fiamme sono state innescate da un 67enne del posto intenzionato a rimuovere le sterpaglie dal suo terreno accendendo il fuoco. Il rogo gli è poi sfuggito dal controllo propagandosi per 5 ettari. L’uomo è stato denunciato per incendio boschivo.(Rer)