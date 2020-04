Romania: presidente Iohannis, dopo il 15 maggio al via allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il 15 maggio, le misure imposte dalle autorità romene a causa dell'epidemia di coronavirus, potranno essere allentate: ma ciò avverrà effettivamente solo se diminuirà il numero delle infezioni e dei decessi. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Palazzo Cotroceni, dopo l'incontro per valutare le misure riguardanti la gestione dell'epidemia di COVID-19 con membri del governo di Bucarest. "È tempo di pensare a quello che viene chiamato un piano di allentamento, quando le condizioni saranno soddisfatte. Un decreto per lo stato di emergenza è ora in vigore e si concluderà il 15 maggio. Dopo il 15 maggio, se il numero di persone infette diminuisce, se il numero di decessi diminuisce, se tutti rispettiamo le misure imposte dalle autorità e le cose andranno bene, è chiaro che possiamo quindi entrare in una fase di allentamento", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)