Coronavirus: Conte, applicazione sarà su base volontaria

- La nuova applicazione per tracciare i contatti "sarà su base volontaria e non obbligatoria. Chi non vorrà scaricarla non subirà limitazione di movimenti ed altri pregiudizi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa nell'Aula del Senato. La maggioranza e l'opposizione saranno "puntualmente informate sulla nuova applicazione", così come "il Parlamento il cui coinvolgimento sarà pieno e stringente", ha aggiunto. (Rin)