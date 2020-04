Cooperazione: la Germania finanzia micro-progetti a sfondo sociale in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania sosterrà i nuovi progetti nell’ambito del fondo di sviluppo istituito per finanziare le associazioni tunisine a vocazione sociale. Secondo quanto riferito dall'ambasciata tedesca in Tunisia, il fondo è teso a finanziare, in modo rapido e flessibile, progetti associativi che rispondono alle difficoltà specifiche della popolazione e che tengono conto delle esigenze basilari degli strati socio-economici più poveri nelle regioni svantaggiate. L'ambasciata può finanziare, ad esempio, l'acquisizione di beni materiali, attrezzature o lavori di costruzione, nonché lo sviluppo e il rinnovo di luoghi dedicati al miglioramento della vita sociale. Due i prerequisiti: i micro-progetti devono essere di interesse comune ed avere un impatto immediato. (Tut)