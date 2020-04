Ungheria: a inizio maggio previsto picco contagi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 14 pazienti anziani affetti da malattie croniche sono morti in Ungheria nelle ultime 24 ore, con il numero di nuove infezioni registrate da coronavirus aumentato a 2.098. Questi sono i dati comunicati dal sito governativo "koronavirus.gov.hu". Finora in totale ci sono stati 213 morti nel paese, mentre 287 persone hanno lasciato l'ospedale dopo il recupero. Attualmente ci sono 842 persone ricoverate, 82 delle quali trattate con ventilatori. 11.172 persone sono in quarantena domestica. "Il picco atteso dell'epidemia di coronavirus in Ungheria sarà all'inizio di maggio", ha dichiarato Janos Szlavik, capo infettologo dell'ospedale St. Laszlo di Budapest. Szlavik ha poi aggiunto che si augura che l'epidemia "scenda" a giugno. (segue) (Vap)