Ungheria: a inizio maggio previsto picco contagi Covid-19 (2)

- "Attualmente il numero di casi è ancora in aumento, ma l'Ungheria ha una capacità di terapie intensive per il momento sufficienti", ha detto Slavik precisando che il tasso di mortalità non sta aumentando. Inoltre mentre fino a marzo i pazienti con coronavirus erano curati solo all'ospedale St. Laszlo, ora molte strutture in tutto il paese hanno persone con Covid-19 e diversi centri di epidemiologia sono pronti a fornire cure intensive a tali pazienti. "L'isolamento degli anziani dai giovani è fondamentale per la prevenzione", afferma Szlavik che ha a richiesto sforzi concentrati e uno screening continuo nelle case di riposo. (Vap)