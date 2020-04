Imprese: Profumo (Leonardo), grazie al Mef per la fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha ringraziato con un tweet il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per la fiducia. In una nota pubblicata oggi, infatti, il Mef ha confermato Profumo all’incarico attualmente occupato nell’azienda italiana, leader internazionale nei settori della difesa e dell’aerospazio. “Ringrazio il ministero per la fiducia, e tutti i colleghi che mi hanno accompagnato in questi tre anni alla guida di Leonardo: continueremo il nostro lavoro con ancora maggiore determinazione per portare avanti il progetto industriale e sostenere il paese in questo difficile momento”, ha scritto. (Rin)