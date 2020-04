Coronavirus: a Milano 'buono spesa' per 13.754 famiglie, escluse circa 1.600 per esaurimento fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come modalità di erogazione del contributo, i beneficiari hanno potuto scegliere tra la carta prepagata Soldo e la app Satispay da scaricare sul proprio smartphone. Quanti hanno optato per quest'ultimo strumento riceveranno a breve un sms per l'accredito dei buoni (in caso fossero già utenti Satispay), oppure con le istruzioni per attivare l'app con un link per scaricare l'applicazione e un codice di primo accesso per ricevere l'accreditamento. L'elenco degli oltre 300 tra supermercati ed esercizi alimentari convenzionati in cui poter fare la spesa sarà visibile sulla stessa app, oltre che sul sito del Comune. Chi invece ha scelto la carta prepagata Soldo, che funziona come una normale carta di credito, la riceverà direttamente a casa propria nei prossimi giorni da parte di pattuglie della Polizia locale e squadre della Protezione civile. Anche in questo caso, l'attivazione dei buoni avverrà tramite l'invio di un sms con il pin della carta, che sarà spendibile in tutti i supermercati ed esercizi di generi alimentari che si appoggiano al circuito Mastercard. La data di scadenza sia per le prepagate sia per la app è fissata al 30 novembre, dopodiché entrambi gli strumenti verranno disattivati. L'importo del contributo ammonta a 150 euro al mese per due mesi nel caso la famiglia beneficiaria non superi i tre componenti, e a 350 euro mensili per due mesi in caso di famiglia più numerosa. Nel complesso, la parte del fondo statale messa a disposizione dall'Amministrazione per questa misura ammonta a oltre 5,848 milioni di euro. I beneficiari del contributo, come da requisiti richiesti, sono tutti nuclei familiari residenti a Milano, monoreddito o privi di reddito, che vivono in affitto o pagano il mutuo per la prima casa, con una disponibilità sul conto corrente non superiore a 5mila euro al 31 marzo 2020 e che hanno un reddito complessivo familiare inferiore ai 20mila euro o ai 40mila nel caso avessero perso il lavoro a causa dell'emergenza dopo il 1° febbraio 2020. (com)