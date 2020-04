Coronavirus: Conte, motori devono riavviarsi ma con piano strutturato su base nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa nell'Aula del Senato, ha spiegato che "si prospetta una fase complessa in cui dobbiamo procedere ad un allentamento delle misure e dobbiamo fare il possibile per preservare l'integrità del nostro tessuto produttivo. I motori del Paese devono riavviarsi ma questo deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato che preveda una revisione dei modelli organizzativi di lavoro e delle modalità di trasporto pubblico". Anche per le misure "di distanziamento sociale ci saranno delle modifiche". Le limitazioni al movimento hanno "comportato una modifica delle abitudini di vita. Il ritorno alla normalità - ha aggiunto - è un'aspirazione comprensibile e di tutti". "Reputo doveroso" informare il Parlamento sulla "strategia che il governo sta elaborando per procedere a un progressivo e ordinato allentamento delle misure. Per questo è stato istituita una task force per presentare proposte utili: questo comitato sta lavorando per individuare strategie basate su imprescindibili condizioni di sicurezza". Da questo lavoro "stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire una parte delle attività produttive e commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio", ha chiarito. Questo per intervenire "qualora questa si rialzi sopra una certa soglia". Una soglia "che vogliamo commisurata alla specifica responsabilità delle strutture ospedaliere del territorio di riferimento". Bisogna, in questo senso "seguire i protocolli fra cui quello firmato con i sindacati". (Rin)