Kosovo-Serbia: Kurti rivela dettagli "accordo segreto" tra Thaci e Vucic (2)

- Kurti ha evidenziato che questo accordo sarebbe molto dannoso in quanto porterebbe sia alla divisione del Kosovo che alla creazione dell’associazione dei comuni a maggioranza serba, senza determinare invece il riconoscimento dell’indipendenza di Pristina da parte di Belgrado. “Il coronavirus è la loro sola speranza per evitare proteste di piazza in quanto un tale accordo sarebbe inaccettabile per la popolazione”, ha dichiarato Kurti. Il premier sfiduciato ha precisato di essere favorevole al dialogo tra Pristina e Belgrado, da avviare gradualmente e non sulla base di un accordo già trovato da Thaci e Vucic e fondato sullo scambio di territori nei Balcani. (Kop)