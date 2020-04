Coronavirus: Unicef e Microsoft lanciano piattaforma apprendimento per portare avanti istruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo, Timor Est e Ucraina - che nelle scorse settimane hanno chiuso i cancelli delle loro scuole per contribuire ad arrestare la trasmissione del virus - sono i primi a diffondere il loro programma di studi online attraverso il Learning Passport. I contenuti disponibili per gli studenti comprendono libri online, video e supporto aggiuntivo per i genitori di bambini con difficoltà di apprendimento. "Così come l'impatto della pandemia di Covid-19 non ha confini, le soluzioni adottate in risposta non devono avere confini, poichè richiedono la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per garantire che ogni studente rimanga impegnato e continui ad apprendere", ha dichiarato Brad Smith, presidente di Microsoft. "Il Learning Passport dell'Unicef si posiziona in modo unico come soluzione di apprendimento adattabile su scala per colmare il divario di apprendimento digitale e permettere a milioni di studenti di portare la loro classe a casa durante la pandemia". I bambini e i giovani che continuano la loro formazione online possono farlo attraverso una piattaforma specifica per il loro paese, accessibile attraverso la pagina "learningpassport.unicef.org" del loro paese. La piattaforma per ogni paese fornisce un piano di studi digitalizzato con libri di testo e una selezione di contenuti supplementari, nelle lingue nazionali, che viene gestita congiuntamente a livello nazionale per soddisfare al meglio le esigenze specifiche degli studenti e degli insegnanti. Il Learning Passport raccoglie un registro delle materie del piano di studi che ogni studente apprende e guida gli studenti, con poco supporto aggiuntivo necessario. (segue) (Com)