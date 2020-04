Coronavirus: Kosovo, 3 decessi a altri 37 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre decessi e altri 37 nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati verificati nelle ultime 24 ore in Kosovo. Lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto nazionale per la salute pubblica di Pristina. Due dei decessi sono stati registrati nel comune di Mitrovica del Nord, mentre un altro nel comune di Leposaviq. Sono 15 in tutto le vittime registrate fino adesso. I nuovi casi invece si sono rilevati in 9 differenti comuni del paese. Il totale dei contagiato in Kosovo è ormai a quota 598. E' salito invece a 123 il numero dei guariti dopo che nelle ultime 24 ore, altre 21 persone sono risultate negative dopo due test consecutivi. (Kop)