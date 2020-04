Kosovo-Serbia: ambasciatore Grenell replica a Kurti, mai discusso di scambi di territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha dichiarato ieri che un suo collaboratore ha incontrato "per caso" un consigliere del presidente Thaci venendo a conoscenza dell'accordo segreto tra i due capi di Stato. Secondo quanto spiegato dal premier sfiduciato, sulla base di questa intesa tra Thaci e Vucic, tre municipalità del nord del Kosovo si unirebbero alla Serbia; la valle di Presevo andrebbe invece a fare parte del Kosovo, anche se alcune parti di essa rimarrebbero in territorio serbo in quanto vi sono stati fatti investimenti infrastrutturali dalla Cina; l'area del lago di Gazivoda sarebbe posta sotto controllo della Nato; mentre i siti ortodossi del Kosovo acquisirebbero uno status autonomo "come il Monte Athos in Grecia"; Mitrovica Nord verrebbe infine lasciata in territorio kosovaro. (segue) (Kop)