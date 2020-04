Kosovo-Serbia: ambasciatore Grenell replica a Kurti, mai discusso di scambi di territori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier uscente ha dichiarato inoltre che gli Stati Uniti hanno sin da subito fatto pressioni sul suo governo affinché abbandonasse i dazi sull'importazione di prodotti serbi senza condizioni di reciprocità. "Sin dal primo giorno in cui mi sono seduto al tavolo del governo ho ricevuto messaggi dall'ambasciatore statunitense Richard Grenell, il quale mi chiedeva di rimuovere i dazi rinunciando al principio di reciprocità", ha dichiarato Kurti aggiungendo: "Sono stato molto chiaro sul fatto che applicheremo la reciprocità, uno strumento previsto dal diritto internazionale per uno Stato sovrano come il Kosovo". Il premier uscente ha evidenziato le "pressioni subite su due fronti", da una parte l'inviato Usa per il dialogo Pristina-Belgrado Grenell e dall'altro anche i partner di coalizione della Lega democratica del Kosovo (Ldk), che hanno abbandonato la scelta della reciprocità solo poche settimane dopo averla sostenuta in parlamento. (segue) (Kop)