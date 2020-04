Kosovo-Serbia: ambasciatore Grenell replica a Kurti, mai discusso di scambi di territori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come se non bastasse si è aggiunta la situazione di un presidente (Hashim Thaci) che cerca tutti i giorni una possibilità per far cadere il mio governo", ha dichiarato Kurti. Ripercorrendo i passi che hanno portato alla mozione di sfiducia contro il suo governo, Kurti ha osservato che "sfortunatamente" l'ambasciatore Grennel "ha preso la parte dei nostri politici corrotti". Il premier sfiduciato ha chiesto quindi elezioni anticipate una volta finita la pandemia, in modo da rispettare la volontà popolare fermando invece il piano della vecchia classe politica per far cadere il governo del Kosovo regolarmente eletto. (Kop)