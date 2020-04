© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: ambasciatore Grenell replica a Kurti, mai discusso di scambi di territori - L'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Pristina e Belgrado, l'ambasciatore Richard Grenell, ha dichiarato di non avere mai discusso di un possibile scambio di territori fra il Kosovo e la Serbia alla presenza dei capi di Stato dei due paesi. Su Twitter, Grenell ha così smentito quanto affermato ieri dal premier uscente del Kosovo Albin Kurti, il quale nel corso di una videoconferenza con la stampa internazionale, ha parlato di un "accordo segreto" tra il presidente kosovaro Hashim Thaci e il suo omologo serbo Aleksandar Vucic. Secondo Kurti l'idea dello scambio di territori sarebbe stata discussa durante i negoziati mediati dall'ex Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera Federica Mogherini. "Forse il signor Grenell è stato disorientato da Thaci, oppure è stato affascinato dall'idea di poter risolvere un conflitto secolare e avere quindi un profitto politico", ha detto il premier uscente. (segue) (Res)