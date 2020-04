Slovacchia: ex premier Fico, dichiarazione programmatica governo è pura fantascienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione programmatica del governo slovacco guidato da Igor Matovic "è irrealizzabile". Lo ha detto l'ex premier slovacco e leader di Direzione-Socialdemocrazia, Robert Fico, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Secondo Fico le promesse contenute nel documento non avranno coperture e inoltre in esso non c'è riferimento a questioni fondamentali quali la scienza e la ricerca, la pandemia di coronavirus in corso e la politica migratoria. "E' irreale, schizofrenico e inventato. E' fantascienza", ha dichiarato l'ex primo ministro. "Non si occupa di quanto accadrà nelle prossime settimane e mesi perché al governo non sanno cosa dovrebbero fare", ha continuato. La sezione dedicata alla scienza e alla ricerca non ha obiettivi specifici e per questo Fico richiama i magistrati a commentare la parte dedicata all'ordinamento giudiziario, a suo dire "degna di uno Stato di polizia". Il leader di Smer-Sd ha anche criticato la scelta di posporre la procedura parlamentare per la sua approvazione a mercoledì. "Spero che ci sia qualche forma di discussione almeno, perché per come la vediamo noi la maggioranza sarebbe contenta che non ci fosse alcun dibattito", ha aggiunto Fico. (Vap)