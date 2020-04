Balcani: commissione Affari esteri Parlamento Ue, allargamento sostenga riforme e adesione a pieno titolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve garantire che la metodologia dell'allargamento sostenga le riforme e l'adesione a pieno titolo come obiettivo finale per i paesi candidati. E' quanto chiedono i deputati europei della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo nelle loro raccomandazioni sui Balcani occidentali adottate oggi. "Mantenere la porta aperta ai paesi dei Balcani occidentali è nell'interesse politico, di sicurezza ed economico dell'Unione europea, affermano i deputati della commissione per gli affari esteri. L'Ue deve garantire che la sua metodologia di allargamento sostenga le riforme e sostenga l'adesione a pieno titolo come obiettivo finale per i paesi candidati", si legge in una nota stampa. I deputati hanno sottolineato che la decisione di aprire i negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord è stata nell'interesse politico, di sicurezza ed economico dell'Unione europea e hanno chiesto all'Ue di concedere quanto prima la liberalizzazione dei visti al Kosovo e di coinvolgere da vicino i rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali in iniziative europee comuni (ad esempio politiche e programmi settoriali) prima della loro adesione, compresa la Conferenza sul futuro di Europa. Secondo i deputati, l'Ue dovrebbe garantire che le riforme nei Balcani occidentali si concentrino sullo sviluppo delle capacità statali, sull'attuazione delle sentenze dei tribunali, sulle riforme giudiziarie e sugli sforzi per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata. L'Ue dovrebbe impegnarsi sempre più nella risoluzione di questioni bilaterali in sospeso nella regione, promuovendo le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale. (segue) (Beb)