Coronavirus: Trump incerto sull'uso della legge federale per incrementare i tamponi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che "non abbiamo davvero bisogno" della Defense Production Act per incrementare i test del coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Durante il briefing della Casa Bianca i giornalisti hanno chiesto a Trump se ha intenzione di invocare le legge federale, che costringerebbe una società di forniture mediche a produrre più tamponi per rilevare i contagiati. "Non ne abbiamo davvero bisogno ... a volte tutto quello che devono fare è vederlo arrivare". Il presidente non ha fornito ulteriori indicazioni al riguardo. Due settimane fa Trump aveva affermato che il suo uso del Defence Production Act (Dpa), per garantire che determinate risorse sanitarie e mediche fossero destinate all'uso interno, era stato in parte una "rappresaglia" nei confronti di aziende che non avevano dato al governo le forniture richieste. "Se le persone non lo fanno, se le persone non ci danno ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra gente, saremo molto duri e siamo stati molto duri". Il presidente aveva menzionato in modo specifico la 3M , precisando che la compagnia fornisca mascherine sanitarie agli Stati Uniti, invece di inviarle in altri luoghi. (Nys)