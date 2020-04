Usa: Trump rifiuta l'offerta economica della Corea del Sud per farsi difendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver rifiutato una somma offerta dalla Corea del Sud in risposta alla sua richiesta di pagare di più per avere le forze militari statunitensi dispiegate nel Paese. "Ora ci hanno offerto un certo importo di denaro e io l'ho rifiutato", ha detto Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Lo riporta la stampa internazionale. "Stiamo difendendo una nazione meravigliosa", ha spiegato Trump. "La questione è se contribuiranno alla difesa della loro nazione".​ Da quando è entrato in carica, Donald Trump ha sempre chiesto alla Corea del Sud di aumentare la sua quota del costo della presenza militare statunitense. A febbraio 2019, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo su un piano di condivisione dei costi per mantenere le forze statunitensi nella penisola coreana. Le truppe statunitensi sono state dispiegate in Corea del Sud dagli anni '50, e attualmente ammontano a circa 28.500 soldati. (Nys)