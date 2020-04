Coronavirus: Trump, vittime saranno meno del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima dei decessi per Covid-19 negli Stati Uniti potrebbe essere rivista al ribasso. Tra le 50 mila e le 60 mila persone, e non più 100 mila come preventivato qualche settimana fa, potrebbero morire a causa del coronavirus nel Paese. Una cifra di molto inferiore alle stime iniziali dell'amministrazione, che addirittura aveva messo in conto fino a due milioni di morti. A dirlo è il presidente, Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Credo che andremo verso le 50 mila persone [decedute], così ho sentito, o 60 mila persone. Una è già troppo. Lo dico sempre", ha spiegato Trump. Che ha aggiunto: "Se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto, avremmo avuto, penso, un milione di morti, forse due milioni, forse anche di più". Alla fine di marzo, il più famoso infettivologo degli Stati Uniti, Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca, aveva detto a "Cnn" che in base a una serie di modelli 100 mila statunitensi o forse più sarebbero morti per l'epidemia. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, al momento sono almeno 41.575 i decessi per coronavirus negli Stati Uniti. (Nys)