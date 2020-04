Coronavirus: Usa, il Maryland riceverà 500 mila kit per tamponi dalla Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Maryland, Larry Hogan, ha annunciato che importerà dalla Corea del Sud almeno 5 mila kit per effettuare tamponi per coronavirus in tutto lo Stato statali, che si tradurranno in 500 mila test in tutto lo Stato. Lo riporta il sito "Axios".Secondo alcuni esperti, la mancanza di forniture affidabili per i test ha ostacolato gli sforzi per capire quanto sia diffuso il virus sia nel Maryland che in tutti gli Stati Uniti. L'aumento dei test è anche un requisito fondamentale che gli Stati devono raggiungere prima di poter rimuovere le restrizioni sulle attività sociali ed economiche. (segue) (Nys)