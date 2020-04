Coronavirus: Usa, il Maryland riceverà 500 mila kit per tamponi dalla Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di testing di massa della Corea del Sud ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo e ha provocato un appiattimento significativo della curva dei contagi nel Paese. Yumi Hogan, la moglie del governatore, è nata in Corea del Sud e ha preso parte all'accordo. Il Maryland ha attualmente in vigore un ordine di stare a casa che impone la chiusura di tutte le attività non essenziali e le scuole pubbliche fino ad almeno al 15 maggio. (segue) (Nys)