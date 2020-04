Usa: Hertz annuncia il licenziamento di 10 mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di noleggio auto statunitense Hertz ha annunciato che prevede di licenziare 10 mila dipendenti in in Nordamerica per ridurre i costi a causa della ricaduta economica della pandemia di Covid-19. Lo riporta la stampa internazionale. Hertz contava circa 38 mila dipendenti al 31 dicembre 2019, di cui 29 mila alle operazioni negli Stati Uniti. La società, che considera l'investitore miliardario Carl Icahn il suo principale azionista, dovrà sostenere costi di licenziamento per circa 30 milioni di dollari. Alla fine del mese scorso, Hertz ha dichiarato che stava rallentando le sue attività in Nordamerica per far fronte al crollo della domanda per i suoi servizi. "Come il resto del settore dei viaggi a livello mondiale, l'impatto di Covid-19 su Hertz è arrivato rapidamente, e l'inversione della domanda dei clienti è stata significativa", ha dichiarato l'amministratore delegato, Kathryn Marinello, a marzo. (Nys)