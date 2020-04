Coronavirus: Singapore registra ulteriore balzo dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Singapore hanno annunciato ieri, 20 marzo, ben 1.426 nuovi casi di contagio da coronavirus, che portano il totale delle infezioni accertate nel paese a 8.014. Si tratta dell’aumento giornaliero dei contagi di maggiore entità sinora registrato nella città-Stato, che fanno di quest’ultima il primo paese del Sud-est asiatico per numero di casi di infezione confermati. Al centro del boom dei contagi, in un paese che si era distinto nei mesi scorsi per l’efficace risposta alla crisi epidemica globale, ci sono i dormitori che ospitano molti dei circa 200mila lavoratori stranieri scarsamente qualificati e a basso reddito che risiedono nella città-Stato. Il vicepremier di Singapore, Heng Swee Jeat, ha dichiarato la scorsa settimana che l’isola dovrà adottare ulteriori misure di contenimento della Covid-19, anche a costo di causare ulteriori danni a breve termine all’economia. Heng ha anche dichiarato che le previsioni economiche del governo sono sostanzialmente in linea con quelle presentate ieri dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che per quest’anno prevede una recessione economica globale del 3 per cento. (segue) (Fim)