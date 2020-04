Coronavirus: Singapore registra ulteriore balzo dei contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore hanno imposto la scorsa settimana ulteriori vincoli agli assembramenti sociali, inclusi quelli nelle abitazioni private, per garantire la tenuta della risposta nazionale contro la pandemia di coronavirus. Le nuove misure sono parte di una chiusura parziale decretata da Singapore a partire da questa settimana, per scongiurare il rischio di una “seconda ondata” di contagi nel paese. Le nuove misure, denominate Covi-19 Temporary Measure Act 2020, sono state approvate dal Parlament odi Singapore, e prevedono la chiusura di alcune attività commerciali, delle scuole e delle strutture ricreative, oltre a sanzioni per i trasgressori delle ordinanze. Le misure seguono un aumento dei casi di contagio da Covid-19 riscontrato nella città-Stato negli ultimi giorni, a dispetto del blocco agli ingressi di visitatori stranieri. (segue) (Fim)