Usa-Corea del Sud: Trump afferma di aver respinto accordo su condivisione costi difesa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato ieri, 20 aprile, di aver respinto un’offerta della Corea del Sud per la ridefinizione degli oneri reciproci a copertura dei costi di stazionamento delle forze militari Usa in quel paese asiatico. La Corea del Sud, ha detto Trump, è un paese ricco e dovrebbe farsi carico “di una percentuale significativa di quanto facciamo” militarmente nella Penisola coreana. La ridefinizione del contributo sudcoreano ai costi della difesa sostenuti dagli Stati Uniti per l’alleato asiatico è oggetto da anni di aspre trattative tra Washington e Seul; l’amministrazione del presidente Trump preme perché la Corea del Sud versi a copertura dei costi circa quattro miliardi di dollari annui, cifra quattro volte superiore a quella versata da Seul lo scorso anno, sulla base di un accordo provvisorio raggiunto dalle parti. “Ci hanno offerto una certa somma di denaro, e io ho rifiutato”, ha dichiarato ieri l’inquilino della Casa Bianca. “Mi sono limitato a dire, sapete, stiamo facendo loro un grandissimo servizio. Abbiamo una relazione reciproca stupenda, ma dobbiamo essere trattati in maniera giusta ed equa”, ha ribadito il presidente Usa. (segue) (Nys)