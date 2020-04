Kosovo-Serbia: leader Ldk Mustafa, non ci sarà reciprocità con noi alla guida del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Lega democratica del Kosovo (Ldk) dovesse guidare il nuovo governo kosovaro allora il principio di reciprocità con la Serbia sarà revocato: lo ha dichiarato oggi il leader della Ldk Isa Mustafa, al termine di una riunione con il direttivo del suo partito. Mustafa ha precisato che "ciò non vuol dire che sarà tolto una volta per sempre, ma come segno di buona volontà. Se poi vedremo che da parte della Serbia non ci sarà la stessa volontà allora procederemo con la piena reciprocià, ma non come l'attuale modello", adottato dal premier uscente Albin Kurti. Il leader dell'Ldk ha poi confessato di aver avuto colloqui con l'inviato della Casa Bianca per il dialogo fra Pristina e Belgrado, l'ambasciatore Richard Grenell "al quale ho ribadito la stessa posizione. Noi ci aspettiamo che anche la Serbia abolisca tutti gli ostacoli imposti al Kosovo, e rinunci alla campagna contro il riconoscimento del nostro paese", ha detto Mustafa. (segue) (Kop)