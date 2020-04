Balcani: Borrell, preoccupati per propaganda cinese nella regione, Ue è partner più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è preoccupata per la propaganda della Cina nei Balcani occidentali. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella commissione Affari esteri del Parlamento europeo. Borrell ha detto che a Belgrado "ci sono manifestanti che ringraziano" il presidente cinese "Xi Jinping per l'aiuto ricevuto" per l'emergenza coronavirus, ma nessun manifesto "di ringraziamento per l'Ue che ha fornito e sta fornendo molto sostegno ed è un partner molto più forte di chiunque altro". Per questo, "siamo molto preoccupati per la propaganda che vediamo nei Balcani occidentali". Borrell ha poi sottolineato che l'Ue è al fianco di Kosovo e Serbia per "incoraggiare, aiutare, suggerire" e dare alla regione dei Balcani occidentali "una vera prospettiva europea", ma i Balcani "devono lavorare per risolvere le loro differenze" perché "solo loro possono farlo". (Beb)