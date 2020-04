© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Kosovo, confermati 26 nuovi casi, sale a 449 numero dei contagiati - L'Istituto nazionale per la salute pubblica in Kosovo ha fatto sapere di altri 26 nuovi casi positivi al Covid. Sale quindi a 449 i numero dei contagiati. "I nuovi casi sono stati rilevati in 11 differenti comuni del paese", ha spiegato l'Istituto in un suo comunicato. Crescono intanto i guariti, ormai a quota 79 persone. Otre 60 sono quelli ricoverati nell'ospedale delle malattie infettive di Pristina, dove ieri sono deceduto due malati con il coronavirus, una donna di 71 anni, ricoverata lo scorso 5 aprile e un'altra donna di 73 anni, in ospedale da alcune settimane. Secondo un comunicato ufficiale, tutte e due avevano patologie pregresse. (segue) (Res)