Kosovo: presidente Thaci invia quarta lettera a premier Kurti su nomina nuovo capo governo (4)

- Il presidente della Repubblica ha poi ricordato a Kurti che in base ad un'interpretazione della Corte costituzionale, una forza politica potrebbe anche rinunciare a proporre il candidato a premier. "Il vostro ritardo nel proporre il candidato rifletterebbe un'esitazione da parte vostra e quindi una probabile rinuncia", ha scritto Thaci. Ma nella sua risposta di oggi, Kurti ha ribadito sin dall'inizio che il Movimento "non ha nessuna esitazione, e nemmeno respinge la sua richiesta". La Costituzione del Kosovo non prevede alcun limite di tempo entro il quale un partito dovrebbe rispondere al capo dello Stato. E' proprio questo vuoto che Kurti sta sfruttando, mentre ha più volte dichiarato che il nominativo del candidato di Vetevendosje sarà presentato "nel momento opportuno". Intanto la Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha autorizzato il proprio leader Isa Mustafa ad avviare i negoziati con i partiti dell'opposizione per la formazione di un nuovo governo. In precedenza Mustafa ha chiesto ai membri del Consiglio nazionale di esprimersi via mail sulla questione. (segue) (Kop)