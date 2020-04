Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, Pristina e Belgrado possono sperare in un futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al dialogo mediato dall’Unione europea, il Kosovo e la Serbia hanno una piattaforma per discutere del passato e puntare a un futuro migliore. È quanto si legge in un tweet di Miroslav Lajcak, inviato speciale dell’Ue per il dialogo fra Pristina e Belgrado. Secondo Lajcak, che ha ricoperto in passato l’incarico di ministro degli Esteri slovacco, di presidente dell’Assemblea generale dell’Onu e di presidente di turno dell’Osce, grazie al dialogo guidato dall’Ue, Kosovo e Serbia possono auspicare “un futuro migliore, più sicuro e più prospero per le loro popolazioni, le loro comunità e le loro società come parte della nostra famiglia europea”.(Beb)