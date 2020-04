© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidenti Thaci, nei prossimi giorni iniziative costituzionali per nuovo governo - Il presidente del Kosovo Hashim Taci ha annunciato che nei prossimi giorni intraprenderà "le ultime iniziative in materia costituzionale per rendere possibile la formazione del nuovo governo". In un post su Twitter, Thaci ha dichiarato che il nuovo esecutivo "deve avere la piena legittimità dal parlamento, essere capace di combattere il Covid-19 e possa servire il popolo". Thaci ha inoltre menzionato anche il tanto discusso tema dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia dal precedente governo dell'ex premier Ramush Haradinaj, e che l'esecutivo uscente di Albin Kurti ha abolito, sostituendoli con la graduale adozione del principio di reciprocità. "Le tariffe e la reciprocità vanno tolte, per poter rafforzare il sostegno degli Stati uniti e dell'Unione europea al Kosovo", ha sostenuto Thaci. (segue) (Res)